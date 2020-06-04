***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.06.2020 17:29
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBKA2018
Nominal Değer (TL)
105.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/06/2020
Vadesi (Gün)
184
İtfa Tarihi
04/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849178
BIST
18:00109.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 321,85
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:006,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:007,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0972
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:00370,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,73
|Açılış
|: 370,68
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.148.095
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.497.918
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|72.408.457
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|78.862.679
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|348.970
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.017.011
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.087.220
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.142.087
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|1.281.364.930
|% 0,72
|
|ASELS
|31,70
|1.118.664.412
|% -0,19
|
|PETKM
|3,85
|1.006.331.191
|% 4,90
|
|GARAN
|8,15
|978.242.418
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,67
|621.539.256
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|621.539.256
|% 0,60
|
|PETKM
|3,85
|1.006.331.191
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,35
|269.274.078
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|290.649.223
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|163.618.901
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4841
|8,5267
|% 0,42
|
|Frank
|7,0255
|7,0678
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7928
|1,8018
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|10,44
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.437
|10,10
|
|Tam
|2.477
|2.507
|10,40
|
|Yarım
|1.209
|1.224
|5,10
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,39
|39,39
|-0,40
|