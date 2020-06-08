***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.06.2020 17:52
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBKA2026
Nominal Değer (TL)
25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/06/2020
Vadesi (Gün)
203
İtfa Tarihi
25/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849935
BIST
18:00109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -457,33
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00369,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,64
|Açılış
|: 369,47
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|2.914.035
|% 10,00
|
|BIZIM
|16,39
|304.464.795
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.238.543
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.931.900
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.650.808
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.540.121
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.249.270
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.683.161
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.373.709.745
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|747.823.842
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|694.734.858
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|601.113.458
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|GARAN
|8,26
|1.373.709.745
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,74
|601.113.458
|% 7,16
|
|PETKM
|3,78
|596.006.535
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,33
|174.714.650
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5971
|8,6403
|% 0,62
|
|Frank
|7,0742
|7,1168
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,63
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.432
|-15,60
|
|Tam
|2.469
|2.499
|-19,90
|
|Yarım
|1.205
|1.220
|-9,70
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
|