***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.06.2020 17:18
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBKA2042
Nominal Değer (TL)
102.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/06/2020
Vadesi (Gün)
195
İtfa Tarihi
28/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851631
BIST
18:00111.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 114,65
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:006,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:007,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:00380,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,52
|Açılış
|: 380,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|226.590.507
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.354.964
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.216.061
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.826
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|95.093.767
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,09
|34.820.764
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.948.416
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.075.716
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.942.049
|% -9,80
|
|MERIT
|21,02
|144.964
|% -9,55
|
|ECILC
|6,34
|1.039.761.912
|% 3,93
|
|GARAN
|8,13
|775.744.974
|% -0,97
|
|ASELS
|31,90
|752.115.328
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,90
|497.363.958
|% -1,55
|
|THYAO
|12,46
|450.804.246
|% -0,88
|
|IEYHO
|0,83
|385.513.022
|% -7,78
|
|SKBNK
|1,36
|404.313.177
|% 6,25
|
|EKGYO
|1,90
|497.363.958
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,81
|193.017.423
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,61
|299.840.583
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5730
|8,6160
|% -0,14
|
|Frank
|7,1716
|7,2148
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,52
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|6,80
|
|Tam
|2.539
|2.553
|3,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,40
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-0,10
|
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