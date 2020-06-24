***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.06.2020 17:32
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSDZBK72121
Nominal Değer (TL)
75.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/06/2020
Vadesi (Gün)
386
İtfa Tarihi
14/07/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852684
BIST
17:32114.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -696,33
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:326,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:327,7267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:32389,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,45
|Açılış
|: 389,73
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.888.748
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.920.643
|% 9,99
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|21.045.012
|% 9,91
|
|GLRYH
|13,18
|32.783.258
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,52
|83.349.824
|% -9,89
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,24
|13.424.462
|% -8,24
|
|KRDMD
|3,11
|3.160.159.092
|% 5,07
|
|PETKM
|4,24
|939.429.202
|% 2,42
|
|GARAN
|8,26
|913.580.135
|% -2,36
|
|GUSGR
|4,74
|832.065.613
|% 3,72
|
|KARSN
|2,72
|660.382.607
|% -0,37
|
|KRDMD
|3,11
|3.160.159.092
|% 5,07
|
|CEMAS
|1,43
|436.888.748
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.152.497
|% 9,88
|
|ODAS
|2,20
|568.365.352
|% 1,38
|
|KARSN
|2,72
|660.382.607
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5231
|8,5659
|% -0,27
|
|Frank
|7,2080
|7,2514
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,60
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.546
|7,20
|
|Tam
|2.596
|2.610
|7,50
|
|Yarım
|1.265
|1.277
|3,70
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,90
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