***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.07.2020 17:31
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSDZBK72147
Nominal Değer (TL)
45.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
01/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/07/2020
Vadesi (Gün)
378
İtfa Tarihi
14/07/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854191
BIST
17:16117.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.745,44
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:166,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:167,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:16391,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,33
|Açılış
|: 391,26
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|106.615.824
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|187.931.682
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.666.920
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.439
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|38,00
|14.641.227
|% -4,81
|
|ULAS
|5,17
|4.742.260
|% -4,61
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|GARAN
|8,39
|1.172.185.795
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,30
|894.826.714
|% 3,37
|
|KARSN
|3,30
|876.127.972
|% 8,20
|
|THYAO
|12,27
|764.684.820
|% -0,24
|
|SISE
|5,89
|763.276.739
|% 5,75
|
|IEYHO
|1,02
|376.477.291
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,06
|639.671.761
|% 1,98
|
|KARSN
|3,30
|876.127.972
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,77
|423.495.990
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,30
|894.826.714
|% 3,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5441
|8,5870
|% 0,31
|
|Frank
|7,2329
|7,2764
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,58
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.554
|7,70
|
|Tam
|2.609
|2.621
|7,80
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|3,80
|
|Çeyrek
|634
|642
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,01
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|0,70
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:30VKFYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 269, 261 adet işlem
-
17:29KRGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 156 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 117, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 17, 763.00 milyon TL de
-
17:28BJKAS
Yüzde 9.28 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 357, 164 adet işlem
-
17:27ANACM
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 934, 818 adet işlem