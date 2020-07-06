***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.07.2020 17:39
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSDZBK12218
Nominal Değer (TL)
440.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/07/2020
Vadesi (Gün)
567
İtfa Tarihi
21/01/2022
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855194
BIST
17:33118.095
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.347,01
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:336,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:337,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:33393,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.423.311
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.673
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.128.166
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,76
|1.277.536.492
|% 5,59
|
|ODAS
|2,83
|1.038.469.751
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,11
|1.033.252.576
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,21
|863.918.849
|% 1,58
|
|SISE
|6,07
|842.419.786
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,11
|1.033.252.576
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.038.469.751
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.468.586
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,21
|863.918.849
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,74
|416.348.273
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5413
|8,5841
|% 0,04
|
|Frank
|7,2679
|7,3116
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.567
|12,30
|
|Tam
|2.621
|2.634
|12,70
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|6,20
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,25
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:48CCOLA
Yüzde 5.23 oranında artışla 46.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 194, 644 adet işlem
-
17:47AKSUE
Yüzde 6.31 oranında artışla 12.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 491, 864 adet işlem
-
17:45XU100
Endeks 118, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2 üstünde . İşlem hacmi 18, 369.00 milyon TL de
-
17:45OZGYO
Yüzde 6.94 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 596, 935 adet işlem
-
17:43SISE
Yüzde 5.57 oranında artışla 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 811, 875 adet işlem