***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.07.2020 14:56
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSDZBK22217
Nominal Değer (TL)
5.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/07/2020
Vadesi (Gün)
595
İtfa Tarihi
25/02/2022
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859420
BIST
15:03117.799
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 2.990,19
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.850
En Düşük
116.126
15:036,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
15:037,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
15:03399,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,32
|Açılış
|: 399,28
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,66
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.365.285
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.384.064
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.633.620
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|546.820
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|546.820
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.667.430
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,84
|468.855.380
|% -6,41
|
|BJKAS
|2,99
|47.558.548
|% -6,27
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|EKGYO
|2,24
|1.166.723.733
|% 3,70
|
|THYAO
|11,98
|759.783.532
|% 1,27
|
|GARAN
|7,99
|564.971.424
|% 2,30
|
|ODAS
|2,84
|528.619.932
|% 5,58
|
|TSPOR
|5,84
|468.855.380
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,24
|1.166.723.733
|% 3,70
|
|ODAS
|2,84
|528.619.932
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,38
|373.620.784
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,80
|249.732.850
|% 9,09
|
|IHLAS
|0,90
|97.517.915
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6270
|8,6703
|% -0,09
|
|Frank
|7,2585
|7,3023
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,96
|
|Altın Gr.
|399
|400
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,10
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,40
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,11
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,44
|
Seans Raporu
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