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***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

23.07.2020 16:34
GÜNCEL HABERLER


İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK32122
Nominal Değer (TL)
51.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2020
Vadesi (Gün)
240
İtfa Tarihi
19/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861403


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.010,20 56.808.312 % 10,00  
DAGI 7,37 4.626.965 % 10,00  
ALKA 13,09 19.611.629 % 10,00  
KONYA 376,20 63.738.508 % 10,00  
PKENT 592,90 1.648.262 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6959 8,7395 % -0,04  
Frank 7,3667 7,4111 % 0,37  
Riyal 1,8205 1,8297 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 15,84  
Altın Gr. 414 414 1,68  
Cumhuriyet 2.697 2.719 21,50  
Tam 2.778 2.790 22,00  
Yarım 1.348 1.365 10,80  
Çeyrek 676 683 5,40  
Gümüş.Ons 22,71 22,74 -0,28  
Gümüş Gr. 4,95 4,96 -0,11  
B. Petrol 43,82 43,82 -0,46  
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