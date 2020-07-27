***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
27.07.2020 16:19
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK32130
Nominal Değer (TL)
76.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/07/2020
Vadesi (Gün)
238
İtfa Tarihi
19/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862065
BIST
16:251.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:256,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:258,0568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0742
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0618
En Düşük
7,9455
16:25426,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 7,56
|Açılış
|: 426,40
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|14.252.173
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.902.812
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|32.055.507
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|17.821.677
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.642.745
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|ITTFH
|4,05
|383.996.253
|% -8,58
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,30
|1.512.174.184
|% 3,48
|
|IHLGM
|1,84
|805.984.700
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,32
|794.373.678
|% -0,43
|
|SISE
|6,36
|588.076.433
|% -1,55
|
|GARAN
|7,81
|580.651.519
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,84
|805.984.700
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,32
|794.373.678
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|250.812.740
|% 9,89
|
|KRDMD
|3,14
|342.271.234
|% 1,29
|
|SISE
|6,36
|588.076.433
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7863
|8,8304
|% 0,58
|
|Frank
|7,4004
|7,4450
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,24
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|
|Cumhuriyet
|2.858
|2.902
|70,00
|
|Tam
|2.870
|2.890
|95,10
|
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,40
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,70
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|1,40
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,32
|0,30
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,08
|
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