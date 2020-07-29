***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.07.2020 14:09
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBKK2024
Nominal Değer (TL)
8.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/08/2020
Vadesi (Gün)
101
İtfa Tarihi
06/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863347
BIST
15:251.139
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -14,04
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:256,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0409
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:258,2057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0702
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:25438,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,40
|Açılış
|: 438,27
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.876.006
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.705.583
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.726.466
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.762.446
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.368.317
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,10
|1.562.807.697
|% -1,04
|
|GUSGR
|6,25
|1.283.825.964
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,19
|925.842.726
|% -1,35
|
|GARAN
|7,28
|700.419.595
|% -1,62
|
|KRDMD
|3,00
|562.496.080
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,19
|925.842.726
|% -1,35
|
|GUSGR
|6,25
|1.283.825.964
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,90
|187.085.848
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|238.677.795
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,00
|562.496.080
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0131
|9,0583
|% 0,86
|
|Frank
|7,5567
|7,6022
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,46
|
|Altın Gr.
|439
|439
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.880
|2.909
|12,90
|
|Tam
|2.967
|2.991
|13,30
|
|Yarım
|1.440
|1.460
|6,50
|
|Çeyrek
|722
|731
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,02
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|
Seans Raporu
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15:36KUTPO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 33.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 570 adet işlem
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15:32XU100
Endeks 1, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 14, 875.00 milyon TL de
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15:30TKNSA
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 660, 307 adet işlem
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15:28NUGYO
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 247, 178 adet işlem