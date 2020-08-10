***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.08.2020 17:42
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK32148
Nominal Değer (TL)
10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/08/2020
Vadesi (Gün)
210
İtfa Tarihi
05/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867306
BIST
17:491.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 13,75
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:497,3116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:498,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0756
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:49479,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,97
|Açılış
|: 479,12
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:49
|QNBFL
|129,80
|35.428.306
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.065.362
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|288.752
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,02
|2.488.542.112
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,98
|1.562.838.177
|% 1,02
|
|GARAN
|6,60
|894.029.460
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,59
|797.482.674
|% 2,01
|
|KARSN
|2,93
|587.187.824
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.562.838.177
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|587.187.824
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,74
|482.507.411
|% 3,01
|
|TSKB
|1,08
|156.551.214
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|197.351.878
|% 1,48
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3072
|7,3116
|% 0,29
|
|Euro
|8,5994
|8,6082
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,5322
|9,5800
|% 0,48
|
|Frank
|7,9548
|8,0027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 0,20
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|7,23
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|29,16
|29,19
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,21
|
|B. Petrol
|44,96
|44,96
|0,56
|