***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.08.2020 17:46
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBKK2032
Nominal Değer (TL)
10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/08/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
11/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869086
BIST
17:361.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -14,48
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
17:367,3818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0409
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3828
En Düşük
7,3269
17:368,7377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0596
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
17:36461,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 461,76
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler17:36
|RTALB
|47,30
|1.098.702.996
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.309.211
|% 9,99
|
|DOKTA
|28,64
|37.814.102
|% 9,98
|
|BAYRK
|7,27
|12.953.990
|% 9,98
|
|RALYH
|16,11
|3.365.822
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.640.359
|% -9,99
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|245.094
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|1.115.905.870
|% -1,52
|
|RTALB
|47,30
|1.098.702.996
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|810.423.003
|% 0,00
|
|TUPRS
|78,70
|599.479.114
|% 0,38
|
|ASELS
|17,23
|578.193.269
|% -2,05
|
|EKGYO
|1,95
|1.115.905.870
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,52
|234.726.901
|% 2,01
|
|TSKB
|1,09
|171.461.688
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,04
|304.405.257
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,76
|336.303.522
|% -1,78
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3782
|7,3818
|% 0,56
|
|Euro
|8,7308
|8,7377
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,6489
|9,6973
|% 0,91
|
|Frank
|8,0834
|8,1321
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,58
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-8,86
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|38,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|30,40
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|14,71
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,36
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|-0,09
|