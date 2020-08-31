***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
31.08.2020 14:28
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBKK2073
Nominal Değer (TL)
17.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/09/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
06/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871784
BIST
14:201.088
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -12,27
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.087
14:207,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:208,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0782
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7795
En Düşük
8,6730
14:20464,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,53
|Açılış
|: 464,84
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SEKUR
|7,92
|7.197.792
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.189.395
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.906.310
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.189.903
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.931.982
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|788.835.343
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,29
|439.573.844
|% -2,48
|
|FENER
|25,80
|369.704.341
|% 4,79
|
|GARAN
|6,83
|360.958.942
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,78
|326.788.881
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,12
|788.835.343
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,78
|326.788.881
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|197.078.505
|% 0,72
|
|GUSGR
|6,29
|439.573.844
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,17
|208.347.097
|% 3,26
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3532
|% 0,27
|
|Euro
|8,7706
|8,7795
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7690
|9,8180
|% 0,07
|
|Frank
|8,1039
|8,1527
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% 0,23
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|1,94
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|2,72
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,12
|
|B. Petrol
|46,26
|46,26
|0,45
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 35 kaybederek (% -1.32 ) 1, 225
-
14:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GUSGR, FENER
-
14:30XU100
Endeks 1, 089 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 7, 287.00 milyon TL de
-
14:30IZFAS
Yüzde -7.67 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 720 adet işlem
-
14:25XU100
Endeks 1, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 12 altında . İşlem hacmi 7, 205.00 milyon TL de