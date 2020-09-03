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***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

03.09.2020 15:10
GÜNCEL HABERLER


İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBKK2081
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
02/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/09/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
11/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873121


BIST




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BIST En Aktif Hisseler16:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DGATE 10,78 32.729.232 % 10,00  
ADEL 19,36 54.468.157 % 10,00  
HATEK 11,77 20.589.176 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.334.786 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.265.083 % 10,00  
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16:30 Alış Satış %  
Dolar 7,4389 7,4413 % 0,79  
Euro 8,8126 8,8220 % 0,78  
Sterlin 9,8576 9,9070 % 0,31  
Frank 8,1453 8,1943 % 0,90  
Riyal 1,9794 1,9893 % 0,87  
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16:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 -2,95  
Altın Gr. 465 465 3,54  
Cumhuriyet 3.082 3.128 13,00  
Tam 3.070 3.147 16,07  
Yarım 1.484 1.522 7,77  
Çeyrek 744 761 3,89  
Gümüş.Ons 27,14 27,19 -0,29  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,01  
B. Petrol 43,33 43,33 -1,10  
Seans Raporu 16:30
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