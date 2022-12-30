***DENIZ* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:07
***DENIZ******BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.12.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,
Şirketimizin, DenizBank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 99,9 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu.
Anaparası 99,9 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 30.12.2022 tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091563
BIST
17:595.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,14
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
17:5918,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:5920,0175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:591.094,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.094,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BMSTL
|37,84
|76.039.354
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.097.777
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.715.557
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.305.891
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|434.619.322
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.526.235
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.767.046
|% -9,19
|
|ASELS
|62,20
|10.792.880.350
|% 5,78
|
|THYAO
|141,00
|6.792.133.096
|% -0,91
|
|TCELL
|37,86
|5.583.249.387
|% -0,89
|
|TUPRS
|530,60
|5.407.977.708
|% 4,76
|
|PETKM
|19,98
|4.858.399.944
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,72
|4.653.873.647
|% 1,16
|
|DOHOL
|10,60
|3.889.491.563
|% 4,54
|
|YKBNK
|11,81
|3.181.145.266
|% -1,58
|
|PETKM
|19,98
|4.858.399.944
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,85
|2.988.469.849
|% -0,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7040
|18,7353
|% 0,16
|
|Euro
|19,9831
|20,0052
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,5234
|22,6364
|% 0,08
|
|Frank
|20,2047
|20,3264
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,83
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.390
|7.450
|17,00
|
|Yarım
|3.579
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|0,74
|