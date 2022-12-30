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***DENIZ* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2022 18:07
***DENIZ* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENIZ******BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   19.12.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,
Şirketimizin, DenizBank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 99,9 milyon TL anaparaya sahip  bireysel portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu.
Anaparası 99,9 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 30.12.2022 tamamlanmıştır. 
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091563


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