***DENIZ* *DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DENIZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2023 tarihli kararı kapsamında, ana ortağımız Denzbank A.Ş. nin maliki bulunduğu "Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş."nin %70.58 oranındaki 3.901.000 adet A Grubu ve 1.746.260 adet B Grubu olmak üzere toplam 5.647.260 adet payının KPMG tarafından yapılan değerlemeye uygun olarak 29.500.000.-TL bedel ile Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup, pay devrine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi bugün imzalanmış ve pay devir işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195439BIST