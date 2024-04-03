***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Esas Sözleşme
03.04.2024 17:08
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2024
Açıklamalar
İlgi: 02 Nisan 2024 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda Banka Esas Sözleşmesinin Borçlanma Araçları ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı başlıklı 30. maddesinin tadilinin onaylandığı duyurulmuştu. Esas Sözleşmemizin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
30 02/04/2024 02/04/2024 11056
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266482
BIST
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18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0760
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1329
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6825
En Düşük
34,4021
18:052.349,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.347,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9365
|31,9710
|% -0,24
|
|Euro
|34,6011
|34,6825
|% 0,38
|
|Sterlin
|40,2759
|40,4778
|% -0,69
|
|Frank
|35,2549
|35,4316
|% -0,72
|
|Riyal
|8,4954
|8,5380
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,80
|26,83
|% 0,66
|
|Platin
|932,91
|934,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,47
|1.018,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,59
|89,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,05
|2.293,32
|% 0,66
|