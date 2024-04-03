***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Esas Sözleşme









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2024Açıklamalarİlgi: 02 Nisan 2024 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda Banka Esas Sözleşmesinin Borçlanma Araçları ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı başlıklı 30. maddesinin tadilinin onaylandığı duyurulmuştu. Esas Sözleşmemizin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No30 02/04/2024 02/04/2024 11056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266482BIST