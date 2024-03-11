***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
11.03.2024 23:52
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2024
Karar Sayısı
2024/29
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
DENİZBANK A.Ş.
2023 YILI FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
SORUMLULUK BEYANI
Denizbank A.Ş.'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait 2023 yılı faaliyet raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır. Söz konusu raporlar tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
11 Mart 2024
HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü
RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, CFO
HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HESHAM ABDULLA QASSIM AL QASSIM - Yönetim Kurulu Başkanı
BJORN LENZMANN- Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim ve Risk Komitesi Başkanı
AHMED MOHAMMED AQIL QASSIM AL QASSIM - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257777
BIST