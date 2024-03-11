***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2024Karar Sayısı2024/29SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıDENİZBANK A.Ş.2023 YILI FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİNSORUMLULUK BEYANIDenizbank A.Ş.'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait 2023 yılı faaliyet raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır. Söz konusu raporlar tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,11 Mart 2024HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup MüdürüRUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, CFOHAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel MüdürHESHAM ABDULLA QASSIM AL QASSIM - Yönetim Kurulu BaşkanıBJORN LENZMANN- Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim ve Risk Komitesi BaşkanıAHMED MOHAMMED AQIL QASSIM AL QASSIM - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257777BIST