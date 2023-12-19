***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor
19.12.2023 18:08
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )
Türkçe
Finansal Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Franklin Templeton Investment Funds'ın 30 Haziran 2023 tarihli denetlenmiş yıllık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227104
BIST
'
17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,56
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
17:5929,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0401
|Açılış
|: 29,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0979
En Düşük
28,9845
17:5931,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,2055
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9925
En Düşük
31,7021
17:591.912,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 18,48
|Açılış
|: 1.911,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.913,57
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
|
|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
|
|ISYAT
|10,36
|87.968.640
|% 9,98
|
|LINK
|196,20
|18.497.236
|% 9,98
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
|
|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|GUBRF
|291,75
|42.017.252
|% -9,95
|
|THYAO
|245,30
|8.676.394.530
|% -0,16
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,88
|3.842.152.198
|% -1,32
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0908
|29,0969
|% 0,14
|
|Euro
|31,9503
|31,9612
|% 0,65
|
|Sterlin
|36,9725
|37,1579
|% 0,92
|
|Frank
|33,6647
|33,8675
|% 0,91
|
|Riyal
|7,7328
|7,7715
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,13
|24,16
|% 0,66
|
|Platin
|960,47
|962,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.235,04
|1.239,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,24
|2.045,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
-
17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
-
17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
-
17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem