***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama
13.10.2023 11:30
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205696
BIST
'
14:278.142
En Düşük
|Değişim
|: -1,42%
|| -117,29
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:2727,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0772
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:2729,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0334
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:271.691,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 24,96
|Açılış
|: 1.691,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:26
|AYCES
|465,30
|28.140.889
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.072
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.794.555
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|TURGG
|318,00
|26.971.939
|% -9,19
|
|BRSAN
|989,50
|3.277.942.717
|% 0,12
|
|THYAO
|221,20
|3.141.243.634
|% -1,73
|
|PETKM
|24,02
|2.491.007.411
|% 2,65
|
|ASELS
|43,46
|2.423.089.255
|% 0,84
|
|YKBNK
|18,82
|2.405.194.975
|% -2,79
|
|ZOREN
|6,38
|1.135.977.896
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,77
|1.365.834.924
|% -2,02
|
|YKBNK
|18,82
|2.405.194.975
|% -2,79
|
|PETKM
|24,02
|2.491.007.411
|% 2,65
|
|ODAS
|13,40
|1.223.719.470
|% -0,96
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7964
|27,8029
|% 0,28
|
|Euro
|29,2859
|29,3041
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,7447
|33,9139
|% 0,25
|
|Frank
|30,5008
|30,6845
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3893
|7,4263
|% 0,25
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|26,02
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|26,05
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.441
|11.525
|98,00
|
|Yarım
|5.738
|5.785
|50,00
|
|Çeyrek
|2.860
|2.892
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,30
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,38
|
|B. Petrol
|89,07
|89,07
|3,07
|