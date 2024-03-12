***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01 Mart 2024 ve 26 Ocak 2024 tarihli açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuzun SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 2024/13 no'lu bülteninde yer alarak onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda iletilen SPK Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257864BIST