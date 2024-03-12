***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi
12.03.2024 11:37
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01 Mart 2024 ve 26 Ocak 2024 tarihli açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuzun SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 2024/13 no'lu bülteninde yer alarak onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda iletilen SPK Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257864
BIST
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15:119.168
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 36,20
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:1132,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0249
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:1135,0914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0782
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:112.237,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,97
|Açılış
|: 2.237,55
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:09
|DGATE
|54,45
|91.244.929
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|33.242.348
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.563.001
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.172.307
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|4.482.933
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.434.480
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.746.495
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|EREGL
|45,78
|3.654.007.194
|% 0,00
|
|THYAO
|278,25
|3.630.673.692
|% -0,89
|
|DOAS
|282,50
|3.031.263.171
|% -1,91
|
|ISCTR
|11,26
|2.932.765.657
|% 4,65
|
|OBAMS
|48,98
|2.436.225.785
|% -6,53
|
|AKFGY
|2,84
|562.157.559
|% 5,19
|
|ZOREN
|5,30
|744.554.077
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.232.473.539
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,66
|2.409.805.570
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,66
|101.403.990
|% 1,84
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0413
|32,0478
|% 0,08
|
|Euro
|35,0795
|35,0968
|% 0,24
|
|Sterlin
|41,7652
|41,9745
|% -1,07
|
|Frank
|37,2547
|37,4415
|% -0,78
|
|Riyal
|8,7048
|8,7484
|% -0,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|928,23
|929,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,99
|1.027,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,82
|2.172,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:09
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15:25ISKUR
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