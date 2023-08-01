Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.08.2023 09:51
***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Yenileme YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2023 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178860


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:077.233
Değişim :  0,22% |  15,72
Açılış :  7.210  
Önceki Kapanış :  7.217  
En Düşük
7.113 En Yüksek
7.297
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 3,29 93.938.215 % 229,00  
ZEDUR 87,45 44.048.856 % 10,00  
SAYAS 54,45 150.098.291 % 10,00  
ATAKP 57,80 344.339.474 % 9,99  
KLSER 36,58 203.101.524 % 9,98  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Dolar 26,9579 26,9635 % 0,22  
Euro 29,5798 29,5934 % 0,16  
Sterlin 34,4857 34,6587 % 0,21  
Frank 30,6822 30,8670 % -0,14  
Riyal 7,1682 7,2041 % 0,31  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 -8,90  
Altın Gr. 1.696 1.696 -3,81  
Cumhuriyet 11.283 11.454 -65,00  
Tam 11.037 11.124 -46,00  
Yarım 5.523 5.587 -24,00  
Çeyrek 2.761 2.794 -11,00  
Gümüş.Ons 24,54 24,57 -0,21  
Gümüş Gr. 21,25 21,27 -0,15  
B. Petrol 85,11 85,11 -0,32  
Seans Raporu 12:07
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru