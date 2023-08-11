***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit BaşvurularıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.08.2023Ek Açıklamalarİlgi: 01 Ağustos 2023 tarihli açıklamamız Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2023 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 11 Ağustos 2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, SPK'ya sunulan taslak dokümanlar ekteki gibidir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı_Onaya Sunulan.pdfEK: 2 Sermaye Piyasası Aracı Notu_Onaya Sunulan.pdfEK: 3 Ozet_Onaya Sunulan.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184540BIST