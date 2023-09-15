***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.09.2023 11:39
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvuruları-BDDK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.08.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 11 Ağustos 2023 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2023 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 11 Ağustos 2023 tarihinde başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz kapsamında BDDK tarafından Bankamızın toplam 25.000.000.000 TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden bono/tahvil ihracına izin verilmesi uygun görülmüştür.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı_Onaya Sunulan.pdf
EK: 2 Sermaye Piyasası Aracı Notu_Onaya Sunulan.pdf
EK: 3 Ozet_Onaya Sunulan.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195299
BIST