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***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.10.2023 20:44
***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 15 Eylül 2023, 11 Ağustos 2023 tarihli ve 01 Ağustos 2023 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2023 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 11 Ağustos 2023 tarihinde başvuru yapıldığı ve BDDK tarafından uygunluk verildiği duyurulmuştu. İhraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onay Kurul'un 18.10.2023 tarih ve 2023/62 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Onaylı dokümanlar Bankamıza ulaştığında duyurusu yapılacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı_Onaya Sunulan.pdf
EK: 2 Sermaye Piyasası Aracı Notu_Onaya Sunulan.pdf
EK: 3 Ozet_Onaya Sunulan.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207849


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Yarım 6.004 6.061 40,00  
Çeyrek 2.993 3.031 21,00  
Gümüş.Ons 23,02 23,04 0,18  
Gümüş Gr. 20,63 20,66 0,10  
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