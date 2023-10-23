***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.10.2023 09:35
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limiti SPK Onaylı Belgelerin İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.10.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.10.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 19 Ekim 2023, 15 Eylül 2023, 11 Ağustos 2023 tarihli ve 01 Ağustos 2023 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamamız ile ihraç tavanı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olduğu duyurulmuştu. Onaylı dokümanlar Bankamıza ulaşmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208450
BIST