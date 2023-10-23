Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.10.2023 09:35
***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limiti SPK Onaylı Belgelerin İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.10.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.10.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 19 Ekim 2023, 15 Eylül 2023, 11 Ağustos 2023 tarihli ve 01 Ağustos 2023 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamamız ile ihraç tavanı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olduğu duyurulmuştu. Onaylı dokümanlar Bankamıza ulaşmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208450


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:157.553
Değişim :  0,56% |  41,88
Açılış :  7.649  
Önceki Kapanış :  7.511  
En Düşük
7.520 En Yüksek
7.681
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 117,70 421.837 % 10,00  
INVES 399,30 203.035.135 % 10,00  
INGRM 549,00 337.139.600 % 10,00  
TMPOL 95,15 23.775.283 % 10,00  
CMBTN 1.829,30 237.945.439 % 10,00  
daha fazla
13:13 Alış Satış %  
Dolar 28,0463 28,0523 % 0,39  
Euro 29,7521 29,7676 % 0,39  
Sterlin 33,9634 34,1337 % 0,23  
Frank 31,3093 31,4979 % 0,36  
Riyal 7,4585 7,4959 % 0,42  
daha fazla
13:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.978 -3,23  
Altın Gr. 1.783 1.783 2,90  
Cumhuriyet 12.267 12.452 -27,00  
Tam 12.004 12.087 15,00  
Yarım 6.020 6.069 8,00  
Çeyrek 3.001 3.034 4,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,20 -0,19  
Gümüş Gr. 20,87 20,89 -0,12  
B. Petrol 91,90 91,90 -0,26  
Seans Raporu 13:13
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru