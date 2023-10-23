***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limiti SPK Onaylı Belgelerin İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.10.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.10.2023Ek Açıklamalarİlgi: 19 Ekim 2023, 15 Eylül 2023, 11 Ağustos 2023 tarihli ve 01 Ağustos 2023 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamamız ile ihraç tavanı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olduğu duyurulmuştu. Onaylı dokümanlar Bankamıza ulaşmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208450BIST