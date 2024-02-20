***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.02.2024 22:58
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250880
BIST
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18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9590
En Düşük
30,8591
18:0533,4833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0352
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,4862
En Düşük
33,3996
18:052.011,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,07
|Açılış
|: 2.012,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.013,37
En Düşük
2.010,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9025
|30,9200
|% 0,03
|
|Euro
|33,4171
|33,4917
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,8916
|39,0866
|% -0,04
|
|Frank
|34,9047
|35,1150
|% -0,08
|
|Riyal
|8,2179
|8,2591
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|905,40
|907,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,80
|979,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,50
|82,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,20
|2.024,53
|% 0,66
|