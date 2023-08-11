***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2023Açıklamaİlgi: 11 Ağustos 2023 ve 01 Ağustos 2023 tarihli açıklamalarımızEkli açıklamalarımız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2023 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 11 Ağustos 2023 tarihinde başvuru yapıldığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na onaya sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184545BIST