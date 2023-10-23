***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 19 Ekim 2023, 15 Eylül 2023, 11 Ağustos 2023 tarihli ve 01 Ağustos 2023 tarihli açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2023 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 11 Ağustos 2023 tarihinde başvuru yapıldığı ve ihraç tavanı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onayının Kurul'un 18.10.2023 tarih ve 2023/62 sayılı bülteninde yayınlandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. Dokümanlar ayrıca Bankamız internet sitesinde de ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208448BIST