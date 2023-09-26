***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.09.2023 19:33
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun görünümünü "Negatif"ten "Durağan" olarak güncellemesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde DenizBank'ın uzun vade yerel para notunu "B" olarak teyit etmiş, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a çevirmiştir. Fitch Ratings Bankamızın uzun vade yabancı para notunu "B-", kısa vadeli yabancı para ve yerel para notlarını "B", finansal dayanıklılık notunu "b-" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197496
BIST
'
18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0618
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.665,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -10,54
|Açılış
|: 1.665,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2415
|27,2551
|% 0,18
|
|Euro
|28,8220
|28,8698
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,0740
|33,2399
|% -0,16
|
|Frank
|29,6832
|29,8621
|% -0,10
|
|Riyal
|7,2435
|7,2798
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-14,38
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|-9,50
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.053
|11.152
|-46,00
|
|Yarım
|5.544
|5.599
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.800
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,09
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem