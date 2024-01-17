***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.01.2024 23:32
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notu görünümünü Durağan'dan Pozitif'e değiştirmesi ve yabancı para ülke tavan notunu B3'ten B2'ye yükseltmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde DenizBank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu ile uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk derecelendirme notunu (CRR) B3'ten B2'ye yükseltmiş, görünümünü Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir. Moody's DenizBank'ın B1 olan uzun vadeli yerel para mevduat notu, b1 olan Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi- Adjusted BCA notu ile caa1 olan Temel Kredi Değerlendirmesi -Baseline Credit Assessment BCA notunu teyit etmiştir. Diğer notlarında değişiklik yapmamıştır. Güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Görünüm
Pozitif
Uzun Vade Yabancı Para Karşı Taraf Risk Derecelendirme (CRR)
B2
Uzun Vade Yabancı Para Mevduat
B2
Kısa Vade Yabancı Para Mevduat
Not Prime
Uzun Vade Yerel Para Mevduat
B1
Kısa Vade Yerel Para Mevduat
Not Prime
Temel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment BCA)
caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)
b1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241190
BIST