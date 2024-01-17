Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

17.01.2024 23:32
***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notu görünümünü Durağan'dan Pozitif'e değiştirmesi ve yabancı para ülke tavan notunu B3'ten B2'ye yükseltmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde DenizBank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu ile uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk derecelendirme notunu (CRR)  B3'ten B2'ye yükseltmiş, görünümünü Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir. Moody's DenizBank'ın B1 olan uzun vadeli yerel para mevduat notu,  b1 olan Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi- Adjusted BCA notu ile caa1 olan Temel Kredi Değerlendirmesi -Baseline Credit Assessment BCA notunu teyit etmiştir. Diğer notlarında değişiklik yapmamıştır. Güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
    Görünüm
    Pozitif

    Uzun Vade Yabancı Para  Karşı Taraf Risk Derecelendirme (CRR)
    B2

    Uzun Vade Yabancı Para  Mevduat
    B2

    Kısa Vade Yabancı Para  Mevduat
    Not Prime

    Uzun Vade Yerel Para  Mevduat
    B1

    Kısa Vade Yerel Para  Mevduat
    Not Prime

    Temel Kredi  Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment BCA)
    caa1

    Düzeltilmiş Temel  Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)
    b1






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241190


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.024
Değişim :  -0,10% |  -7,80
Açılış :  7.999  
Önceki Kapanış :  8.032  
En Düşük
7.983 En Yüksek
8.053
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGMT 39,82 2.226.499.853 % 10,00  
KFEIN 74,25 55.848.400 % 10,00  
YAYLA 8,69 77.153.711 % 10,00  
SURGY 46,42 823.597.825 % 10,00  
GARFA 108,90 110.412.213 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,1196 30,1425 % 0,04  
Euro 32,8503 32,8667 % 0,15  
Sterlin 38,0756 38,2665 % -0,07  
Frank 34,7121 34,9212 % 0,02  
Riyal 8,0093 8,0494 % -0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,53 22,57 % 0,66  
Platin 884,95 887,48 % 0,66  
Paladyum 917,16 921,91 % 0,66  
Brent Pet. 78,10 78,10 % 0,66  
Altın Ons 2.007,34 2.007,49 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru