***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notu görünümünü Durağan'dan Pozitif'e değiştirmesi ve yabancı para ülke tavan notunu B3'ten B2'ye yükseltmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde DenizBank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu ile uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk derecelendirme notunu (CRR) B3'ten B2'ye yükseltmiş, görünümünü Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir. Moody's DenizBank'ın B1 olan uzun vadeli yerel para mevduat notu, b1 olan Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi- Adjusted BCA notu ile caa1 olan Temel Kredi Değerlendirmesi -Baseline Credit Assessment BCA notunu teyit etmiştir. Diğer notlarında değişiklik yapmamıştır. Güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidirGörünümPozitifUzun Vade Yabancı Para Karşı Taraf Risk Derecelendirme (CRR)B2Uzun Vade Yabancı Para MevduatB2Kısa Vade Yabancı Para MevduatNot PrimeUzun Vade Yerel Para MevduatB1Kısa Vade Yerel Para MevduatNot PrimeTemel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment BCA)caa1Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)b1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241190BIST