***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli notunun B (Durağan)'dan B (Pozitif)'e yükseltmesini takiben, 15 Mart 2024 tarihinde DenizBank'ın Uzun Vade Yabancı Para notunu B-'den B'ye ve Uzun Vadeli Yerel Para notunu B'den B+'ya yükseltmiş, görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir. Fitch Ratings Bankamızın Hissedar Destek Notunu da b-'den b'ye yükseltmiş, Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para notlarını B, Finansal Dayanıklılık notunu b- ve Ulusal notunu AA (tur) (Durağan) olarak teyit etmiştir. Bankamızın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Fitch RatingsGörünümPozitifUzun Vade Yabancı Para IDRKısa Vade Yabancı Para IDRUzun Vade Yerel Para IDRB+Kısa Vade Yerel Para IDRFinansal Kapasite (Viability)b-Hissedar DestekUlusal Uzun VadeAA (tur) (Durağan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259589BIST