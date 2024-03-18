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***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

18.03.2024 12:12
***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli notunun B (Durağan)'dan B (Pozitif)'e yükseltmesini takiben, 15 Mart 2024 tarihinde DenizBank'ın Uzun Vade Yabancı Para notunu B-'den B'ye ve Uzun Vadeli Yerel Para notunu B'den B+'ya yükseltmiş, görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir. Fitch Ratings Bankamızın Hissedar Destek Notunu da b-'den b'ye yükseltmiş, Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para notlarını B, Finansal Dayanıklılık notunu b- ve Ulusal notunu AA (tur) (Durağan) olarak teyit etmiştir. Bankamızın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
   
    Fitch Ratings
     

    Görünüm
    Pozitif

    Uzun Vade Yabancı Para IDR
    B

    Kısa Vade Yabancı Para IDR
    B

    Uzun Vade Yerel Para IDR
    B+

    Kısa Vade Yerel Para IDR
    B

    Finansal Kapasite (Viability)
    b-

    Hissedar Destek
    b

    Ulusal Uzun Vade
    AA (tur) (Durağan)






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259589


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PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
SANEL 28,98 16.528.801 % 9,94  
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13:01 Alış Satış %  
Dolar 32,2975 32,3040 % 0,55  
Euro 35,2432 35,2517 % 0,38  
Sterlin 41,9188 42,1289 % 0,80  
Frank 37,2265 37,4131 % 0,73  
Riyal 8,7821 8,8261 % 0,81  
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13:01 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,06 25,09 % 0,66  
Platin 920,86 922,88 % 0,66  
Paladyum 1.068,09 1.072,62 % 0,66  
Brent Pet. 86,06 86,06 % 0,66  
Altın Ons 2.153,86 2.154,22 % 0,66  
Seans Raporu 13:01
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