***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Nisan 2024 tarihinde DenizBank'ın Uzun Vade Yabancı Para notunu B ve Uzun Vade Yerel Para notunu B+ olarak teyit etmiş, görünümlerini Pozitif olarak duyurmuştur. Fitch Ratings Bankamızın b- olan Finansal Dayanıklılık notunu b'ye yükseltmiş, Hissedar Destek Notunu b, Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para notlarını B ve Ulusal notunu AA (tur) (Durağan) olarak teyit etmiştir. Bankamızın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Fitch RatingsGörünümPozitifUzun Vade Yabancı Para IDRKısa Vade Yabancı Para IDRUzun Vade Yerel Para IDRB+Kısa Vade Yerel Para IDRFinansal Kapasite (Viability)Hissedar DestekUlusal Uzun VadeAA (tur) (Durağan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271456BIST