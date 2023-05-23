***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 tarihli toplantısında• İştirakimiz Deniz Faktoring A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nca sermayesinin 137.600.000.-TL'den 2.490.000.000.-TL'ye çıkartılması çerçevesinde artırılan sermayenin 230.402,51.-TL'lik kısmının Gayrimenkul Satış Kazancı Fonundan, 352.169.597,49.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından karşılanması ve sermayenin nakit olarak artırılacak olan 2.000.000.000.-TL'sının tamamına Bankamız tarafından iştirak edilmesine ve sermaye taahhüt borcumuzun BDDK ve diğer resmi kurumlardan alınacak izinler dahil sermaye artış süreci tamamlanana kadar Deniz Faktoring A.Ş.'nin diğer alacaklı geçici hesaplarında izlenmek üzere sermaye avansı olarak şirkete 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.• İştirakimiz Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nca sermayesinin 317.000.000.-TL'den 3.450.000.000.-TL'ye çıkartılması çerçevesinde, artırılan sermayenin 1.133.000.000.-TL'lik kısmı şirket bilançosunda mevcut Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından karşılanması ve sermayenin nakit olarak artırılacak olan 2.000.000.000.-TL'sının tamamına Bankamız tarafından iştirak edilmesine ve sermaye taahhüt borcumuzun BDDK ve diğer resmi kurumlardan alınacak izinler dahil sermaye artış süreci tamamlanana kadar Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin diğer alacaklı geçici hesaplarında izlenmek üzere sermaye avansı olarak şirkete 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenmesine,• Sermaye avansı olarak ödenen bedellerin süreçler tamamlandığında sermaye taahhüt borcumuza mahsup edilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153162BIST