***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2023 18:06
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 tarihli toplantısında
• İştirakimiz Deniz Faktoring A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nca sermayesinin 137.600.000.-TL'den 2.490.000.000.-TL'ye çıkartılması çerçevesinde artırılan sermayenin 230.402,51.-TL'lik kısmının Gayrimenkul Satış Kazancı Fonundan, 352.169.597,49.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından karşılanması ve sermayenin nakit olarak artırılacak olan 2.000.000.000.-TL'sının tamamına Bankamız tarafından iştirak edilmesine ve sermaye taahhüt borcumuzun BDDK ve diğer resmi kurumlardan alınacak izinler dahil sermaye artış süreci tamamlanana kadar Deniz Faktoring A.Ş.'nin diğer alacaklı geçici hesaplarında izlenmek üzere sermaye avansı olarak şirkete 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.
• İştirakimiz Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nca sermayesinin 317.000.000.-TL'den 3.450.000.000.-TL'ye çıkartılması çerçevesinde, artırılan sermayenin 1.133.000.000.-TL'lik kısmı şirket bilançosunda mevcut Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından karşılanması ve sermayenin nakit olarak artırılacak olan 2.000.000.000.-TL'sının tamamına Bankamız tarafından iştirak edilmesine ve sermaye taahhüt borcumuzun BDDK ve diğer resmi kurumlardan alınacak izinler dahil sermaye artış süreci tamamlanana kadar Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin diğer alacaklı geçici hesaplarında izlenmek üzere sermaye avansı olarak şirkete 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenmesine,
• Sermaye avansı olarak ödenen bedellerin süreçler tamamlandığında sermaye taahhüt borcumuza mahsup edilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153162
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0347
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0164
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.255,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8553
|19,8593
|% 0,18
|
|Euro
|21,4043
|21,4359
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,5884
|24,7117
|% 0,09
|
|Frank
|21,9621
|22,0944
|% -0,08
|
|Riyal
|5,2783
|5,3047
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-6,58
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.557
|4.780
|118,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.376
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,95
|14,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de