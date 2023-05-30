***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 164.146.704 TL tutarındaki Bireysel 3 kredi portföyü 18 Mayıs 2023 tarihinde Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye 162.549.688 TL tutarındaki Bireysel 1 kredi portföyü, 164.384.623 TL tutarındaki Bireysel 8 kredi portföyü ve 85.216.978 TL tutarındaki Tarım kredi portföyü 25 Mayıs 2023 tarihinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye 163.679.976 TL tutarındaki Bireysel 5 kredi portföyü 26 Mayıs 2023 tarihinde Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'ye 163.918.844 TL tutarındaki Bireysel 6 kredi portföyü ve 72.510.340 TL tutarındaki İşletme kredi portföyü 26 Mayıs 2023 tarihinde Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye 165.145.546 TL tutarındaki Bireysel 2 kredi portföyü, 167.015.921 TL tutarındaki Bireysel 4 kredi portföyü ve 162.613.466 TL tutarındaki Bireysel 7 kredi portföyü 30 Mayıs 2023 tarihinde Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmış olup, alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154717BIST