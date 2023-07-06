***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Bireysel, KOBİ, Tarım Bankacılığı Kredi Tahsis ve IFRS Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Edip Kürşad Başer istifaen görevinden ayrılmış olup Bankamız Yönetim Kurulu'nun 5 Temmuz 2023 tarihli kararı ile imza yetkileri iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166233BIST