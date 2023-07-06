***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 14:47
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Bireysel, KOBİ, Tarım Bankacılığı Kredi Tahsis ve IFRS Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Edip Kürşad Başer istifaen görevinden ayrılmış olup Bankamız Yönetim Kurulu'nun 5 Temmuz 2023 tarihli kararı ile imza yetkileri iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166233
BIST
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17:396.159
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 52,49
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3926,0500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0170
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3928,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0280
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:391.595,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.595,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:37
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|91.064.040
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|65.437.993
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,24
|108.820.994
|% -6,50
|
|MERIT
|51,10
|57.835.264
|% -4,66
|
|ATLAS
|4,02
|28.044.092
|% -3,37
|
|ETILR
|14,28
|66.992.486
|% -3,19
|
|THYAO
|218,00
|9.909.037.887
|% 0,69
|
|TUPRS
|87,70
|4.481.625.909
|% 3,60
|
|SISE
|46,80
|4.010.122.329
|% 1,34
|
|EKGYO
|7,93
|3.572.251.613
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.412.602.638
|% -1,21
|
|ISCTR
|14,06
|2.472.275.468
|% -1,33
|
|AKBNK
|20,56
|3.054.218.937
|% -1,44
|
|KRDMD
|23,30
|2.309.114.354
|% -0,68
|
|GSDHO
|3,46
|300.016.573
|% 2,06
|
|EREGL
|38,48
|3.333.232.961
|% -0,57
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0365
|26,0500
|% -0,07
|
|Euro
|28,2687
|28,3053
|% 0,10
|
|Sterlin
|32,9052
|33,0702
|% -0,37
|
|Frank
|28,8310
|29,0046
|% -0,23
|
|Riyal
|6,9188
|6,9535
|% -0,18
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.361
|10.594
|0,00
|
|Yarım
|5.189
|5.322
|1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-1,37
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
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17:52CWENE
Yüzde 4.05 oranında artışla 174.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 484, 423 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, YKBNK
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 93 artarak (% 0.56 ) 5, 523
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, YAYLA, RODRG, PSDTC, PENTA, PSDTC, BFREN, GLBMD, BRKVY, VKFYO
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17:51
SEKFK, DIRIT, YYLGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında