***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2023 tarihli kararı ile· Bankamız Tarım Bankacılığı Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak'ın istifaen görevinden ayrılması (iştirakimiz Deniz Leasing Genel Müdürü olarak atanmıştır) nedeniyle Bankamız KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman'ın unvanının KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak değiştirilmesine,· Bankamız Kurumsal ve Ticari Krediler Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selim Efe Teoman'ın unvanının Krediler Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak değiştirilmesine,· Bankamız Dijital Dönüşüm, Değişim Yönetimi ve ŞDK Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan'ın unvanının Bilgi Sistemleri Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak değiştirilmesine,ve Bankamız adına haiz oldukları müştereken B Grubu imza yetkilerinin devamına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173144BIST