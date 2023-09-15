***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2023 tarihli kararı kapsamında, İştirakimiz Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Bankamızın sahipliğinde bulunan %70,58 oranındaki 3.901.000 adet A Grubu ve 1.746.260 adet B Grubu olmak üzere toplam 5.647.260 adet payının iştirakimiz Deniz Finansal Kiralama A.Ş.ye devredilmesine karar verilmiş olup, pay devrine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi bugün imzalanmış ve pay devir işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195409BIST