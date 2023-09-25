***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2023 15:34
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun görünümünü "Negatif"ten "Durağan" olarak güncellemesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde DenizBank'ın uzun vade yerel para notunu "B" olarak teyit etmiş, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a çevirmiştir. Fitch Ratings Bankamızın uzun vade yabancı para notunu "B-", kısa vadeli yabancı para ve yerel para notlarını "B", finansal dayanıklılık notunu "b-" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197102
BIST
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17:038.290
En Düşük
|Değişim
|: 3,12%
|| 250,43
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.290
17:0327,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0682
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0328,8405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0918
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8247
17:031.683,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.683,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CIMSA
|325,70
|863.325.226
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|3.876.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,50
|52.682.588
|% -8,08
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|TUPRS
|164,40
|8.172.665.090
|% 6,68
|
|THYAO
|231,20
|7.796.554.092
|% 2,26
|
|KONTR
|339,60
|5.494.516.810
|% 6,26
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|ZOREN
|5,07
|1.583.425.689
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,06
|2.312.587.149
|% 1,90
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,91
|1.159.619.501
|% 5,91
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2044
|27,2101
|% 0,25
|
|Euro
|28,8216
|28,8351
|% -0,34
|
|Sterlin
|33,1368
|33,3030
|% 0,05
|
|Frank
|29,7226
|29,9017
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2318
|7,2681
|% 0,25
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|2,88
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|0,00
|
|Tam
|11.135
|11.206
|16,00
|
|Yarım
|5.584
|5.626
|8,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,47
|20,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,12
|92,12
|0,16
|