***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 31.614.504 TL tutarındaki Ticari kredi portföyü 15 Eylül 2023 tarihinde Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye 138.194.631 TL tutarındaki Bireysel 2 kredi portföyü ve 166.374.202 TL tutarındaki Tarım kredi portföyü 19 Eylül 2023 tarihinde Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye 108.788.060 TL tutarındaki İşletme kredi portföyü 21 Eylül 2023 tarihinde Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye 138.709.345 TL tutarındaki Bireysel 3 kredi portföyü 22 Eylül 2023 tarihinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye 136.974.818 TL tutarındaki Bireysel 1 kredi portföyü 26 Eylül 2023 tarihinde Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmış olup, alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197498BIST