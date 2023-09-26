***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2023 19:35
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 31.614.504 TL tutarındaki Ticari kredi portföyü 15 Eylül 2023 tarihinde Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye 138.194.631 TL tutarındaki Bireysel 2 kredi portföyü ve 166.374.202 TL tutarındaki Tarım kredi portföyü 19 Eylül 2023 tarihinde Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye 108.788.060 TL tutarındaki İşletme kredi portföyü 21 Eylül 2023 tarihinde Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye 138.709.345 TL tutarındaki Bireysel 3 kredi portföyü 22 Eylül 2023 tarihinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye 136.974.818 TL tutarındaki Bireysel 1 kredi portföyü 26 Eylül 2023 tarihinde Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmış olup, alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197498
BIST
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18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0295
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.666,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -10,15
|Açılış
|: 1.666,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2489
|27,2560
|% 0,18
|
|Euro
|28,8113
|28,8587
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,0794
|33,2453
|% -0,14
|
|Frank
|29,6877
|29,8665
|% -0,09
|
|Riyal
|7,2450
|7,2813
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-14,74
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|-9,99
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.049
|11.149
|-49,00
|
|Yarım
|5.542
|5.597
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.799
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem