***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2024 10:56
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 202.021.284 TL tutarındaki Bireysel 2 kredi portföyü ve 108.906.052 TL tutarındaki İşletme kredi portföyü 08 Şubat 2024 tarihinde Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201.976.905 TL tutarındaki Bireysel 1 kredi portföyü 12 Şubat 2024 tarihinde Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201.104.627 TL tutarındaki Bireysel 3 kredi portföyü 13 Şubat 2024 tarihinde Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 199.999.771 TL tutarındaki Bireysel 4 kredi portföyü 15 Şubat 2024 tarihinde Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 108.424.548 TL tutarındaki Tarım kredi portföyü 20 Şubat 2024 tarihinde Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmış olup, alacakların devir işlemleri ve sözleşmelerin imza süreci tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250961
BIST
'
10:599.330
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -15,08
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.321
En Yüksek
9.397
10:5930,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0498
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9624
En Düşük
30,8591
10:5933,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0569
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,5513
En Düşük
33,3775
10:592.019,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,32
|Açılış
|: 2.019,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.021,40
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler10:56
|BRKVY
|153,30
|31.588.931
|% 9,97
|
|UFUK
|218,40
|5.579.246
|% 9,97
|
|KSTUR
|3.425,00
|4.962.825
|% 9,95
|
|SODSN
|118,50
|9.524.556
|% 9,93
|
|TETMT
|8.990,00
|2.319.420
|% 9,33
|
|ETYAT
|15,36
|13.173.258
|% -6,80
|
|BRMEN
|5,11
|191.579
|% -6,07
|
|RODRG
|80,00
|15.545.689
|% -5,66
|
|KAPLM
|147,60
|103.778.109
|% -5,38
|
|TDGYO
|12,42
|141.935.197
|% -4,97
|
|MIATK
|72,90
|3.616.651.151
|% 5,88
|
|EREGL
|49,86
|3.262.144.711
|% 0,48
|
|THYAO
|282,50
|2.632.271.929
|% 0,44
|
|AKBNK
|44,04
|2.004.900.878
|% 2,18
|
|ISCTR
|28,48
|1.682.683.011
|% 0,21
|
|ZOREN
|6,16
|891.667.305
|% 4,58
|
|EREGL
|49,86
|3.262.144.711
|% 0,48
|
|ISCTR
|28,48
|1.682.683.011
|% 0,21
|
|MIATK
|72,90
|3.616.651.151
|% 5,88
|
|YKBNK
|24,56
|1.135.080.811
|% 0,33
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9557
|30,9599
|% 0,16
|
|Euro
|33,4862
|33,5012
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,9931
|39,1887
|% 0,23
|
|Frank
|35,0101
|35,2210
|% 0,22
|
|Riyal
|8,2297
|8,2710
|% 0,15
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|906,57
|908,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,56
|991,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,45
|82,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,47
|2.028,77
|% 0,66
|