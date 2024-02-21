***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 202.021.284 TL tutarındaki Bireysel 2 kredi portföyü ve 108.906.052 TL tutarındaki İşletme kredi portföyü 08 Şubat 2024 tarihinde Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201.976.905 TL tutarındaki Bireysel 1 kredi portföyü 12 Şubat 2024 tarihinde Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201.104.627 TL tutarındaki Bireysel 3 kredi portföyü 13 Şubat 2024 tarihinde Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 199.999.771 TL tutarındaki Bireysel 4 kredi portföyü 15 Şubat 2024 tarihinde Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 108.424.548 TL tutarındaki Tarım kredi portföyü 20 Şubat 2024 tarihinde Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmış olup, alacakların devir işlemleri ve sözleşmelerin imza süreci tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250961BIST