***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2024 12:35
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2024 tarihli toplantısında
Bankamızın 2023 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden 27.877.784.919,78 TL net kârının,
- Genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması nedeniyle 2023 yılı kârından genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
- 2023 yılı Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş. iştirak satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 18.979.493,54 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına ve,
- Kalan 27.858.805.426,25 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
ve Genel Kurul'un onayına sunulması konusunda karar alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251781
BIST