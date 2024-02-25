***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2024 tarihli toplantısındaBankamızın 2023 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden 27.877.784.919,78 TL net kârının,- Genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması nedeniyle 2023 yılı kârından genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,- 2023 yılı Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş. iştirak satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 18.979.493,54 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına ve,- Kalan 27.858.805.426,25 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,ve Genel Kurul'un onayına sunulması konusunda karar alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251781BIST