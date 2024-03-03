***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 06 Şubat 2024 tarihli açıklamamızİlgi'de kayıtlı açıklamamızda duyurulan, Banka Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Araçları ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı" başlıklı 30. maddesinin tadiline ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı onayları tamamlanmış olup esas sözleşme değişikliği Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254139BIST