***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2024 23:27
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız pay sahibi Salah Mohammed Amin Abdulla'nın mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal bedelli 1 adet pay nominal değeri ile Ammar Ali Mohamed Jaber'e devredilmiş olup, Bankamızın 11 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla söz konusu pay devrinin onaylanmasına ve ortaklar pay defterine kayıt edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257772
BIST
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18:059.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -23,50
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.132
En Yüksek
9.369
18:0532,0648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0433
|Açılış
|: 33,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0648
En Düşük
32,0050
18:0535,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1000
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,1132
En Düşük
34,9547
18:052.250,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,16
|Açılış
|: 2.249,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.250,41
En Düşük
2.246,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
|
|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0352
|32,0608
|% 0,12
|
|Euro
|34,9848
|35,1424
|% 0,37
|
|Sterlin
|42,2172
|42,4288
|% 0,00
|
|Frank
|37,5341
|37,7222
|% -0,03
|
|Riyal
|8,7848
|8,8288
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,43
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|937,38
|941,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,93
|1.034,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,48
|82,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,32
|2.183,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ORCAY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 451 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 34.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 662 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 575 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 97, 281.00 milyon TL de
-
17:54TGSAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 596 adet işlem