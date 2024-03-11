***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız pay sahibi Salah Mohammed Amin Abdulla'nın mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal bedelli 1 adet pay nominal değeri ile Ammar Ali Mohamed Jaber'e devredilmiş olup, Bankamızın 11 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla söz konusu pay devrinin onaylanmasına ve ortaklar pay defterine kayıt edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257772BIST