***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 18:20
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 28.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 28.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksiminde 2025 yılı Mart ayı sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hesham Abdulla Qassim Al Qassim, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Shayne Keith Nelson'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263877
BIST
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18:059.080
En Düşük
|Değişim
|: 3,10%
|| 273,25
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.080
18:0532,3450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0942
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3578
En Düşük
32,2225
18:0535,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
18:052.308,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 31,39
|Açılış
|: 2.308,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.313,85
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|158,40
|676.369.953
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|466.201.481
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.630.468
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|28.491.008
|% 9,99
|
|PEGYO
|22,02
|281.325.351
|% 9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|8.555.715
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|240.693.791
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|144.277.606
|% -9,97
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|ERSU
|41,02
|124.588.737
|% -9,96
|
|THYAO
|297,75
|14.134.098.220
|% 5,31
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|TUPRS
|176,90
|4.053.376.469
|% 4,24
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|ZOREN
|5,68
|1.354.600.914
|% 3,09
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|EKGYO
|9,67
|1.332.171.192
|% 2,55
|
|HEKTS
|17,10
|2.091.802.046
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3401
|32,3450
|% 0,29
|
|Euro
|35,0939
|35,1347
|% 0,04
|
|Sterlin
|40,8460
|41,0508
|% -0,57
|
|Frank
|35,8852
|36,0651
|% -0,20
|
|Riyal
|8,6199
|8,6631
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,79
|24,83
|% 0,66
|
|Platin
|907,77
|909,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,17
|1.016,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,62
|86,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.218,00
|2.218,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 303, 74 artarak (% 3.19 ) 9, 823
-
17:59KUTPO
Yüzde 8.29 oranında artışla 93.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:58KCHOL
Yüzde 6.70 oranında artışla 203.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 261, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde 9.82 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 660 adet işlem
-
17:55EUREN
Yüzde 9.60 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 897, 055 adet işlem