***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 28.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 28.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksiminde 2025 yılı Mart ayı sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hesham Abdulla Qassim Al Qassim, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Shayne Keith Nelson'ın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263877BIST