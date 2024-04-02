***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 18:14
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 19 Eylül 2023 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan, iştirakimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin maliki bulunduğu "Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin 5.000 adet A Grubu ve 299.678.561 adet B Grubu olmak üzere toplam 299.683.561 adet payın Bankamız tarafından satın alınmasına ilişkin süreç tamamlanmış ve payların DenizBank'a devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265937
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1039
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0780
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.327,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -7,84
|Açılış
|: 2.327,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0283
|32,0535
|% -0,39
|
|Euro
|34,5073
|34,5679
|% -0,31
|
|Sterlin
|40,5455
|40,7487
|% 0,42
|
|Frank
|35,5484
|35,7266
|% -0,07
|
|Riyal
|8,5967
|8,6398
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,77
|25,81
|% 0,66
|
|Platin
|921,96
|923,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,01
|1.002,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,30
|88,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,65
|2.259,97
|% 0,66
|