***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 19 Eylül 2023 tarihli açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan, iştirakimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin maliki bulunduğu "Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin 5.000 adet A Grubu ve 299.678.561 adet B Grubu olmak üzere toplam 299.683.561 adet payın Bankamız tarafından satın alınmasına ilişkin süreç tamamlanmış ve payların DenizBank'a devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265937BIST