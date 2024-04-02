***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 18:15
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28 Mart 2024 tarihli açıklamamız
Bankamızın 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının kararları 02 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265939
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1227
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1379
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.327,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -7,84
|Açılış
|: 2.327,21
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|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
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2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0283
|32,0558
|% -0,38
|
|Euro
|34,4848
|34,5379
|% -0,40
|
|Sterlin
|40,5390
|40,7422
|% 0,40
|
|Frank
|35,5367
|35,7148
|% -0,10
|
|Riyal
|8,5967
|8,6398
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,77
|25,81
|% 0,66
|
|Platin
|922,64
|923,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,82
|1.003,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,36
|88,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.260,43
|2.260,83
|% 0,66
|