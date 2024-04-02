***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 28 Mart 2024 tarihli açıklamamızBankamızın 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının kararları 02 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265939BIST