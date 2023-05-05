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***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

05.05.2023 20:55
***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/05/2023
Karar Sayısı
2023/80
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Denizbank A.Ş'nin 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla,
04 Mayıs 2023 HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı  HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür HESHAM ABDULLA QASSIM AL QASSIM - Yönetim Kurulu Başkanı  BJORN LENZMANN- Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim ve Risk Komitesi Başkanı  AHMED MOHAMMED AQIL QASSIM AL QASSIM - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147673
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DAGHL 11,06 11.815.011 % 9,94  
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Altın Gr. 1.265 1.265 -19,88  
Cumhuriyet 9.168 9.306 -25,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.531 4.649 20,00  
Çeyrek 2.245 2.318 10,00  
Gümüş.Ons 25,64 25,66 -0,39  
Gümüş Gr. 16,08 16,09 -0,24  
B. Petrol 75,33 75,33 2,83  
Seans Raporu 18:05
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