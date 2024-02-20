***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.02.2024 22:59
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250895
BIST
'
18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0165
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9590
En Düşük
30,8591
18:0533,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,4862
En Düşük
33,3996
18:052.012,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,58
|Açılış
|: 2.012,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.013,37
En Düşük
2.009,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8689
|30,9317
|% 0,07
|
|Euro
|33,4255
|33,4813
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,9002
|39,0953
|% -0,01
|
|Frank
|34,9231
|35,1335
|% -0,03
|
|Riyal
|8,2200
|8,2612
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,01
|% 0,66
|
|Platin
|905,14
|908,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,39
|981,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,46
|82,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,63
|2.024,04
|% 0,66
|