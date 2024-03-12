***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim









***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2014Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01 Mart 2024 ve 26 Ocak 2024 tarihli açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuzun SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 2024 13 no'lu bülteninde yer alarak onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşünü ekte bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257913BIST