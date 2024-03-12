***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
12.03.2024 12:41
***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2014
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01 Mart 2024 ve 26 Ocak 2024 tarihli açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuzun SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 2024 13 no'lu bülteninde yer alarak onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşünü ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257913
BIST
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15:109.169
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 37,19
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:1032,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0265
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:1035,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0823
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:102.237,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,32
|Açılış
|: 2.237,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:10
|BANVT
|183,70
|150.686.507
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|91.517.615
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|33.242.348
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.563.001
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.172.307
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.443.895
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.748.337
|% -9,96
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|THYAO
|278,50
|3.665.860.591
|% -0,80
|
|EREGL
|45,78
|3.657.987.440
|% 0,00
|
|DOAS
|283,00
|3.038.443.958
|% -1,74
|
|ISCTR
|11,24
|2.941.823.523
|% 4,46
|
|OBAMS
|48,96
|2.440.846.816
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,24
|2.941.823.523
|% 4,46
|
|AKFGY
|2,85
|564.632.309
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,30
|744.774.195
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.236.200.809
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,64
|2.416.881.420
|% 2,34
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0436
|32,0480
|% 0,08
|
|Euro
|35,0819
|35,0955
|% 0,24
|
|Sterlin
|41,7730
|41,9824
|% -1,05
|
|Frank
|37,2746
|37,4615
|% -0,73
|
|Riyal
|8,7074
|8,7511
|% -0,88
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,37
|24,40
|% 0,66
|
|Platin
|926,96
|928,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,69
|1.026,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,38
|82,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,97
|2.169,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25ISKUR
Yüzde 8.53 oranında artışla 7, 000, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
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15:24DOGUB
Yüzde 8.57 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 205, 004 adet işlem
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15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAL, OYAKC
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15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 18 artarak (% 0.55 ) 8, 029
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, VESTL, ALVES, DESPC, UZERB, QNBFL, INGRM, KENT, GEREL, BINHO